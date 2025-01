POLÍCIA CIVIL PRENDE INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE PUBLICAVA CONTEÚDO DE FACÇÃO EM REDE SOCIAL

A Polícia Civil do Ceará, através do Núcleo de Combate ao Crime Organizado da Delegacia Regional de Sobral e equipes da DRACO, prendeu em flagrante delito, um homem no bairro Terrenos Novos, ao ser identificado como integrante de organização criminosa que publicava vídeos e imagens de uma facção carioca que tentava invadir um bairro vizinho.





O homem, que já havia sido preso em 2023 pela Polícia Militar, também em contexto de conflito entre facções, ao ser flagrado com 3 pistolas, estaria novamente inserido em recentes ataques a um residencial na cidade de Sobral, publicando fotos e vídeos que incitavam e enalteciam delitos de organização criminosa.





Esta é a 8ª prisão do NCCO em 2025.