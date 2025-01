Cantora Laninha Show é sequestrada na madrugada deste sábado (25), em Fortaleza

Artista estava voltando de uma apresentação com os filhos, quando foi surpreendida pelos bandidos.

A cantora de forró Laninha Show foi sequestrada na madrugada deste sábado (25). O crime aconteceu por volta das 2h da manhã, após ela voltar de uma apresentação em um restaurante no bairro Aldeota.





Em nota, a Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) afirmou que Laninha estava junto dos filhos quando foi abordada pelos criminosos. Eles seguiram no carro da vítima até o túnel da Av. Humberto Monte, quando se depararam com uma blitz da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC).





Com medo de serem descobertos, os suspeitos tentaram dar a ré para se afastarem do bloqueio, mas essa ação levantou suspeitas nas equipes de segurança.





"Durante a abordagem, uma mulher e três crianças saíram correndo do carro, enquanto dois homens armados desembarcaram e fizeram menção de atirar contra os agentes", diz o comunicado da GMF.









Prisão





O primeiro suspeito, um homem de 32 anos, foi rendido próximo à blitz da AMC, com o uso de armas não letais. Já o segundo, de 31 anos, tentou fugir em direção ao Campus do Pici, da Universidade Federal do Ceará (UFC), mas foi capturado por agentes da Polícia Rodoviária Estadual.





À reportagem, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que "o segundo suspeito capturado estava com um mandado de prisão preventiva em aberto pelos crimes de receptação, roubo, adulteração de sinal identificador de veículo".





Os dois homens foram conduzidos para a Delegacia do 32º Distrito Policial (32º DP), onde foram autuados pelo crime de extorsão mediante sequestro. No veículo da cantora, foi encontrado um falso revólver, que teria sido usado pelos criminosos para render as vítimas.









Cantora e família estão bem





Em comunicado oficial, a equipe de Laninha esclareceu que ela e os filhos estão seguros e bem, mas que, devido ao susto, ela optou por cancelar os compromissos deste fim de semana. A cantora estava com uma apresentação marcada para este sábado, em uma casa de shows no bairro Dionísio Torres.





"Estou me recuperando emocionalmente e priorizando minha saúde e a de minha família. Peço a compreensão de todos nesse momento delicado. Porém, quero deixar claro que, a partir da próxima semana, seguiremos com nossa agenda normalmente", anunciou.





Laninha também agradeceu o carinho que vem recebendo dos fãs e admiradores. "Isso tem nos dado força para seguir em frente", concluiu.





Fonte: Diário do Nordeste

*Sob supervisão da jornalista Nayana Siebra