EM SOBRAL: BANDIDO VESTIDO COM FARDA DA GRENDENE TENTA ROUBAR MULHER E ATIRA CONTRA A VÍTIMA; VÍDEO

Um vídeo que circula em grupos de WhatsApp registrou uma tentativa de assalto envolvendo um indivíduo que usava uma farda de uma empresa Grendene/Sobral. Nas imagens, é possível ver o momento em que o suspeito tenta abordar uma mulher e em seguida efetua um disparo de arma de fogo contra a vítima, que felizmente não foi atingida. O fato aconteceu nas proximidades do bairro Dom Expedito.





De acordo com informações, a vítima seria esposa de um policial militar e estava a caminho do trabalho quando foi surpreendida pelo criminoso. O homem estava em uma motocicleta vermelha, usando capacete preto e carregava uma bolsa, supostamente para despistar as autoridades.





A Polícia Civil iniciou as investigações na manhã deste sábado, dia 25, para identificar e localizar o autor do crime.





Mais informações a qualquer momento!





Com informações do portal Fnews