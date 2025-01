Polícia resgata bebê sequestrada por falsa agente de saúde no PR

A bebê Eloah Pietra Almeida dos Santos, de 1 ano e seis meses de idade, foi resgatada pela polícia nesta sexta-feira (24) de um cativeiro em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná, após ter sido sequestrada na última quinta (23) por uma mulher que teria fingido ser uma agente de saúde. A criança está bem e a suspeita de ter cometido o crime foi presa.





O resgate foi feito pelo serviço de inteligência da Rondas Ostensivas de Natureza Especial (RONE), da Polícia Militar. De acordo com o secretário de Segurança do estado, coronel Hudson Teixeira, a mulher que foi detida estava sozinha com a criança quando foi encontrada. Eloah foi levada inicialmente para a sede do Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial (Tigre) e, depois, ao Conselho Tutelar.





– É um momento de emoção, de felicidade, de orgulho, orgulho dos policiais que servem as nossas polícias, eles que fizeram o trabalho, eles que localizaram, eles que trabalharam, eles que localizaram o veículo, fizeram o monitoramento e o rastreio de todas as câmeras da região – disse o secretário.





Ainda não há informações sobre qual foi a motivação do sequestro e nem se a mulher que raptou Eloah agiu sozinha. A Polícia Civil, porém, informou que continua investigando o caso.









SOBRE O CASO





De acordo com a Polícia Militar, uma mulher que estava vestida com avental e máscara sanitária chegou à casa da família de Eloah por volta das 11h50, e se identificou como agente de saúde. A sequestradora teria afirmado que a mãe da criança, de 27 anos, precisava fazer um exame de sangue devido a uma denúncia.





À polícia, familiares de Eloah disseram que a mulher deu um líquido para a mãe beber e pediu que ela e a criança entrassem em um carro branco, sem placas. Já no carro, a suposta agente pediu que a mãe prendesse a criança na cadeirinha. No momento em que a mãe desceu do veículo para arrumar a cadeirinha, a sequestradora acelerou, levando a criança e deixando a mãe para trás.





