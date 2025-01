Prepare-se: combustíveis terão aumento a partir de fevereiro

A partir de 1º de fevereiro, os motoristas terão que gastar mais para encher o tanque. Isso porque o valor da gasolina, do etanol e do diesel subirá nos postos devido ao reajuste do ICMS. A alíquota da gasolina e do etanol aumentará em R$ 0,10 por litro, passando para R$ 1,47, enquanto o diesel e o biodiesel terão um acréscimo de R$ 0,06 por litro, chegando a R$ 1,12.





A medida visa garantir um sistema fiscal equilibrado, alinhado às flutuações do mercado e promovendo uma tributação mais justa. No entanto, a defasagem nos preços domésticos dos combustíveis coloca mais aumentos no radar, contribuindo para a preocupação com a inflação.





Os consumidores sentirão o impacto direto em seus bolsos, pois esses ajustes nos impostos têm um reflexo imediato no preço final dos combustíveis. Com o aumento dos custos de produção e distribuição, os postos repassam essas despesas aos clientes, o que acaba pesando no orçamento de quem depende do carro no dia a dia.





Por outro lado, o governo argumenta que essa medida é necessária para manter a arrecadação e evitar um desequilíbrio nas contas públicas. O ICMS é uma das principais fontes de receita dos estados e as mudanças nas alíquotas visam garantir a sustentabilidade fiscal em um cenário de incertezas econômicas.





Para os consumidores, a dica é ficar de olho nos preços e adotar estratégias para economizar combustível, como a manutenção em dia do veículo, evitar acelerações bruscas e optar por trajetos mais curtos. Além disso, é importante comparar os preços nos diferentes postos e aproveitar promoções e programas de fidelidade.





Com a alta dos combustíveis, os setores que dependem do transporte rodoviário serão os mais afetados, impactando os custos de produção e os preços ao consumidor final. As empresas terão que repensar suas estratégias logísticas e buscar alternativas para reduzir os impactos financeiros dessa mudança no cenário tributário.





