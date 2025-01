Trump deve reintegrar militares que recusaram vacina

Nesta segunda-feira (27), o presidente dos Estados Unidos Donald Trump deve assinar ordens executivas que remodelariam as forças armadas. Uma das ordens reintegra militares com pagamento atrasado que foram dispensados ​​​​por recusarem a vacina contra a Covid-19.





Há ainda a expectativa de que ele proíba militares transgêneros de servir nas forças armadas do país, acabando os programas militares de Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI).





As ordens chegam após o nomeado de Trump para liderar o Pentágono, Pete Hegseth, tomar posse como secretário de Defesa, no último sábado (25). Ele já havia declarado que planejava mudanças nas forças armadas. As informações são da CNN.