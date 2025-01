Putin admite que gu3rra na Ucrânia não teria começado com Trump na presidência

O ditador russo, Vladimir Putin, afirmou nesta sexta-feira (24) que a guerra na Ucrânia talvez não tivesse começado se Donald Trump houvesse sido reeleito em 2020. A declaração foi dada à mídia estatal russa após um evento em Moscou e incluiu críticas à administração de Joe Biden.





“Não posso deixar de concordar com ele [Trump] que, se tivesse sido presidente, se a sua vitória não tivesse sido roubada em 2020, talvez não tivesse acontecido a crise na Ucrânia que surgiu em 2022”, declarou Putin, repetindo alegações infundadas de fraude nas eleições norte-americanas de 2020.





A possibilidade de negociações para encerrar o conflito na Ucrânia foi um dos principais temas da campanha de Trump. Desde sua recente vitória eleitoral, Putin expressou desejo de dialogar com o republicano sobre o tema.





Nos primeiros dias de mandato, Trump já havia manifestado interesse em buscar uma solução para o conflito, ao mesmo tempo em que ameaçou a Rússia e afirmou que cabe a Moscou dar o primeiro passo para abrir negociações. Em resposta, Putin destacou que mantém uma “relação exclusivamente profissional” com Trump.





Contudo, o líder russo atribuiu ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a responsabilidade pelas dificuldades em iniciar diálogos de paz. Putin mencionou um decreto de 2022 assinado por Zelensky, que proíbe negociações com a Rússia enquanto ele estiver no poder.





“Estamos prontos para negociações sobre as questões ucranianas”, disse Putin. “Porém, como todos sabem, o atual chefe do regime de Kiev emitiu um decreto proibindo as negociações. Como retomar conversas se estão proibidas?”.





Putin também criticou a postura do governo Biden, acusando-o de recusar contatos com Moscou para discutir o conflito no Leste Europeu. Segundo o presidente russo, a administração norte-americana contribuiu para o agravamento da crise ao rejeitar propostas de diálogo.





