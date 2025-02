Bradesco alerta que Brasil deve entrar em recessão já em 2025

Previsão é do economista-chefe do banco, Fernando Honorato.

O economista-chefe do banco Bradesco, Fernando Honorato, disse acreditar que a economia do Brasil entrará em recessão já no próximo semestre deste ano. A declaração de Honorato foi feita em uma entrevista ao programa Veja Mercado, da revista Veja. A recessão ocorre quando há queda na atividade econômica de um país ou região.





– O Banco Central foi assertivo ao dizer em seu comunicado que há possibilidade de a economia esfriar mais do que o imaginado. É exatamente o que nós esperamos. Nós antevemos que com o juro a 15,25% ao ano, nossa projeção atual, a economia brasileira estará em recessão no segundo semestre deste ano – afirmou o economista.





Honorato ressaltou ainda que o resultado do PIB no primeiro trimestre será impulsionado positivamente pela agricultura, mas que a desaceleração do consumo e dos investimentos deve começar a ser percebida a partir do segundo e do terceiro trimestre do ano.





– O agro será um espetáculo em 2025 e vai inflar o PIB no primeiro trimestre. Entretanto, já veremos o consumo e o investimento esfriarem no segundo trimestre e a nossa expectativa é que o PIB seja ligeiramente negativo no terceiro trimestre – finalizou.





Portal Pleno News