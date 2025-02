CESTA BÁSICA DISPARA e consome até 60% do salário mínimo

Aumento atinge 13 capitais, enquanto algumas registram queda nos preços.

O custo da cesta básica subiu em janeiro deste ano em 13 das 17 capitais destacadas pelo DIEESE, com as maiores altas em Salvador (6,22%), Belém (4,80%) e Fortaleza (3,96%). Em contrapartida, houve queda nos preços em Porto Alegre (-1,67%), Vitória (-1,62%), Campo Grande (-0,79%) e Florianópolis (-0,09%). São Paulo teve a cesta mais cara do país, custando R$ 851,82, o que representa 60% do salário mínimo de R$ 1.518.





(Blog do César Wagner)

Foto: freepik