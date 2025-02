Fábrica de calçados vai se instalar em Cariré e estima gerar 1,2 mil empregos

Empresa com sede no Rio Grande do Sul fará investimento da ordem de R$ 40 milhões para construção de unidade industrial e mira produzir 200 mil pares por mês.





O município de Cariré (a 265 km de Fortaleza) vai receber uma fábrica de calçados com estimativa de geração de 1.200 empregos diretos, segundo confirmaram nesta quinta-feira, 13, o sócio diretor da empresa gaúcha NKS Vulcanizados, Jorge Klein, e o titular da Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Ceará (SDE), Domingos Filho.





A previsão de investimentos do grupo é da ordem de R$ 40 milhões, somente na construção da unidade industrial, que terá 10 mil m² de área construída em um terreno com área total de 30 mil m², situado naquele município. A estimativa é de que a fábrica produza até 200 mil pares de calçados por mês, para públicos infantil e adulto, masculino e feminono.





A unidade gaúcha da NKS produz 15 mil pares de calçados por dia, e além de ser a detentora da Ötzi atende a marcas nacionais e estrangeiras, tais como: Topper, Colcci, Reef, Mofficer, Arezzo, Ana Capri, Malwee, Tyrol, Tip Top, Olympus, Puma, Pampili e Piccadilly.





Para o secretário da SDE, Domingos Filho, “a implantação da unidade gaúcha trata-se de uma grande oportunidade para o Estado”, e destaca o foco na empregabilidade. “Este projeto chega para beneficiar muitas famílias da região”, ressalta.





Já o sócio diretor da NKS Vulcanizados, Jorge Klein, pontuou que o projeto tem previsão para instalação ainda este ano, a depender da velocidade da construção do prédio, que deve passar por procedimentos de licenciamento.





“Estamos com bastante ímpeto de fazer essa mudança. Achamos que o Ceará é um estado que tem potencial e que é necessário para o nosso crescimento também”, exaltou.





(O Povo)