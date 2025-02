Dançarina famosa em Baturité é assassinada junto ao esposo

Informação foi divulgada nesta quinta-feira, 13, pelo prefeito da cidade, Herberlh Mota (Republicano).





Um duplo homicídio foi registrado em Baturité, distante 98,24 km de Fortaleza, nesta quinta-feira, 13. As vítimas são a artista conhecida como "Bia Dançarina" e o seu esposo.





"Com muita tristeza recebi a (sic) pouco a notícia do assassinato da Bia Dançarina e do seu esposo. Lamento profundamente e desejo que Deus os receba de braços abertos e conforte a todos nesse momento de despedida", escreveu na publicação.





Bia tinha um perfil famoso na rede social Instagram, além de perfis nas redes TikTok e Kwai. Ela era conhecida por dançar na Feira de Baturité aos sábados. "Era uma personagem famosa na cidade. Está a maior comoção", contou uma moradora.





O POVO solicitou, via e-mail, mais informações sobre o crime para a Secretaria de Segurança e Defesa Social (SSPDS). Quando houver retorno a matéria será atualizada.





(O Povo)