MADRUGADA DE TERROR NO RESIDENCIAL NOVA CAIÇARA, EM SOBRAL

Na madrugada desta sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025, no Residencial Nova Caiçara, em Sobral, um guarda municipal foi baleado no braço durante uma ação que envolveu troca de tiros entre forças de segurança e indivíduos armados.





De acordo com relatos de guardas municipais presentes na ocorrência, vários suspeitos dispararam contra as viaturas e os agentes, indicando uma possível tentativa de invasão planejada. O guarda ferido foi socorrido, e a Força Tática apreendeu uma arma de fogo logo após.





Este incidente se soma a uma série de eventos violentos recentes no Residencial Nova Caiçara. Em 21 de janeiro de 2025, uma operação policial resultou em um morto e quatro baleados após confrontos na área. Anteriormente, em 16 de janeiro de 2025, Francisco Maycon Douglas Carvalho Sales, de 27 anos, foi assassinado em seu apartamento no mesmo residencial.





Ressalta-se que, os moradores de bem estão apavorados com constantes registros de rajadas de balas no referido conjunto habitacional. Na comunidade existe uma base da PM com apenas dois policiais militares.





A população solicita mais policiamento para o local, que está desguarnecido.





Com informações de Fnews