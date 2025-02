EM CRATO-CE: Celular explode e causa queimaduras de 1º e 2º graus em mulher

A técnica de enfermagem Maria Fabíola Bezerra precisará passar por cirurgia de desbridamento.

Um celular explodiu enquanto estava preso à cintura de uma mulher que pilotava uma moto na tarde dessa quinta-feira (13), no município do Crato, na região do Cariri cearense. A vítima, a técnica de enfermagem Maria Fabíola Bezerra, de 53 anos, sofreu queimaduras de 1º e 2º grau e precisará passar por cirurgia.





O filho dela, Joseph Bezerra, conversou com o Diário do Nordeste e relatou que o aparelho estava posicionado com a tela voltada para a pele da mãe quando começou a pegar fogo, atingindo o abdômen e as pernas. Maria Fabíola pilotava a moto com sua irmã na garupa no momento do incidente. As duas haviam acabado de sair de uma oficina, onde realizaram a troca de óleo do veículo.





“O celular começou a incendiar, incendiar ao nível de explosão, e minha tia achou que fosse a moto pegando fogo, já que tinham acabado de sair da oficina. Elas pularam da moto e as pessoas ao redor vieram ajudar”, contou Joseph.





Ainda de acordo com ele, o aparelho ficou grudado na pele da Fabíola devido às altas temperaturas, e ela precisou arrancá-lo para conter as chamas. As queimaduras se estenderam da região do abdômen até os joelhos.





O celular que explodiu é um Redmi Note 9S, que Maria Fabiola utilizava há cerca de três a quatro anos. Joseph informou que entrou em contato com a Xiaomi, fabricante do aparelho, mas não conseguiu acionar a loja onde o celular foi comprado, pois não se lembra qual foi o estabelecimento.









Cirurgia de desbridamento





Maria Fabíola foi socorrida e levada ao Hospital São Camilo, no Crato, onde aguarda a realização de uma cirurgia de desbridamento – procedimento necessário para remover tecidos danificados e resíduos tóxicos do aparelho eletrônico.





A família relatou que a cirurgia ainda não foi realizada, apesar da internação ter ocorrido desde o momento do acidente. Além disso, ela está sem acompanhante no hospital, e os familiares precisam levar itens básicos para a internação.





A irmã de Maria Fabiola, que estava com ela no momento do acidente, não sofreu ferimentos.





O espaço segue aberto para manifestações da fabricante do telefone.





*Estagiária sob a supervisão do editor de jornalismo Felipe Mesquita