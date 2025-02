GOVERNO LULA "TORRA TUDO" e deixa produtores na mão! Plano Safra suspenso por falta de dinheiro

Gastança do governo leva à suspensão do Plano Safra, afetando produções rurais e fragilizando a economia.

O governo Lula , por meio do Ministério da Fazenda , suspendeu os financiamentos rurais do Plano Safra 2024/2025 , afetando diretamente produtores rurais e bancos que operam crédito agrícola. A medida foi comunicada pelo Tesouro Nacional , que justificou a decisão pela necessidade de reavaliar os gastos com equalização de juros , mas, na prática, reflete falta de dinheiro na caixa devido ao aumento das despesas governamentais. O deputado Pedro Lupion (PP-R) já havia alertado sobre uma crise, destacando que o governo está perdido e sem recursos para equilibrar os juros com a Selic caminhante para 15% ao ano . Para o senador Ciro Nogueira (PP-PI) , a decisão compromete restrições, empregos e a inflação , enfraquecendo ainda mais a economia e prejudicando o único setor que vem sustentando o crescimento do Brasil . A suspensão abrange todas as novas contratações de crédito rural subvencionadas pelo Tesouro , exceto para o Pronaf Custeio.





Assista o vídeo do Senador Ciro Nogueira indignado!

Fonte: Blog do César Wagner