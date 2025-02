Inscrições para o XV Concurso de Juiz Federal Substituto da 5ª Região vão até 10/3

As inscrições para o concurso de juiz substituto do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF 5), que tem sob sua jurisdição os estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Alagoas e Sergipe, estão abertas. Ao todo são 11 vagas, além do cadastro reserva.





Para participar o interessado deve ter diploma de bacharelado em Direito, ter exercido atividade jurídica por pelo menos de três anos e possuir certificado de habilitação no Exame Nacional de Magistratura (Enam). A remuneração será de R$ 35.845,21⁠