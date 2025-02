Jogador do XV de Jaú sofre mal súbito em alojamento e morre antes de jogo

O meia Gabriel Popó, do XV de Jaú, morreu na manhã deste domingo (16) no alojamento do clube, onde ele estava concentrado antes da partida contra o União Suzano pela Série A3 do Campeonato Paulista.





De acordo com o clube do interior do estado, o jogador de 26 anos foi encontrado por seu companheiro de quarto, pouco antes do café da manhã da delegação. Ele chegou a ser levado para a Santa Casa de Jaú, mas não resistiu e morreu.





"Neste momento de dor, expressamos nossa solidariedade à família, membros do clube, amigos e companheiros de Gabriel Popó. Que sua memória seja honrada e que possamos encontrar forças para enfrentar essa perda irreparável", escreveu o clube em sua conta oficial no Instagram.





O atleta não estava relacionado para a partida do XV de Jaú neste domingo, mas o confronto foi adiado a FPF (Federação Paulista de Futebol). Em nota, a entidade lamentou o ocorrido.





"A Federação Paulista de Futebol lamenta o falecimento do atleta Gabriel Popó, de 26 anos, do XV de Jaú. O confronto deste domingo (16) contra o União Suzano pelo Paulistão A3 Sicredi foi suspenso", divulgou a entidade em seu site oficial.





Também por meio de um comunicado, o XV de Jaú afirmou que a causa da morte será investigada.





"A causa do óbito está sob investigação e será confirmada assim que o laudo for emitido pelo órgão responsável XV de Jaú", informou a equipe.





Contratado pelo time da cidade de Jaú no início da temporada, Gabriel Popó já teve passagens por Santa Cruz, Sampaio Corrêa, Souza e Linense, entre outros clubes.





Em 2025, o meia havia disputado apenas um jogo, diante do Bandeirante, no início deste mês.





Com informações Folha de São Paulo