Bandidos destroem DP para resgatar líder do cv e ferem dois policiais

Ao menos dois policiais civis ficaram feridos, na noite desse sábado (15/2), após uma invasão de criminosos à 60ª Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro (Campos Elíseos-Duque de Caxias).





Os servidores públicos foram b4leados durante uma tentativa de resgate de Rodolfo Manhães Viana, conhecido como “Rato”, um dos líderes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) que havia sido preso naquela manhã.





Além de Rato, os policiais detiveram um homem apontado como segurança de Rodolfo, identificado como Wesley de Souza Espírito Santo.





A coluna Na Mira apurou que Rato atuava à frente da comunidade Vai Quem Quer, em Duque de Caxias. A Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ) informou, porém, que o líder do CV em Duque de Caxias tinha sido transferido de local antes do ataque.





O Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro (CBMRJ) foi acionado por volta da 0h para atender às vítimas. No entanto, os policiais já haviam sido levados para o Hospital Adão Pereira Nunes antes da chegada da equipe da corporação.





Um dos feridos foi b4leado em uma das pernas e passaria por cirurgia na madrugada deste domingo (16/2). O outro acabou atingido por um t1ro no pé, além de sofrer um ferimento na cabeça. Apesar disso, nenhum corre risco de m0rrer.





Com informações Metrópoles