POLÍCIA CIVIL DE CAMOCIM EM AÇÃO!

A Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio da Delegacia Regional de Camocim, através do Núcleo Operacional de CAMOCIM, com o apoio da Delegacia Municipal de Granja e do Departamento de Inteligência do Interior Norte, cumpriu na manhã deste domingo (16), no município de Camocim, mandado de busca e apreensão na Rua Bandeirantes, Bairro Boa Esperança-Camocim, com vistas a desarticular um ponto de tráfico de drogas existe no local.





Na operação foram apreendidas uma plantação de maconha, além de um revólver calibre 32, R$ 47,00, diversos relógios, um celular de marca Red Mi Not 12S, bem como demais apetrechos para o tráfico de material entorpecente tendo sido o morador, que ja estava com monitoramento eletrônico (tornozeleira), autuado em flagrante delito.

.

A Polícia Civil reforça a importância da participação da sociedade no combate à criminalidade. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181, pelo WhatsApp +55 88 9.9495-6384. É possível enviar mensagens, áudios, vídeos e fotografias.