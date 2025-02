Lula critica taxação de Trump e promete resposta comercial

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira, 14, que o Brasil reagirá caso os Estados Unidos imponham tarifas sobre o aço brasileiro. Durante entrevista à rádio Clube do Pará, ele disse que o governo tomará medidas comerciais contra os EUA ou levará o caso à Organização Mundial do Comércio (OMC).





“Agora ouvi dizer que vai taxar o aço brasileiro. Se taxar o aço brasileiro, nós vamos reagir comercialmente ou vamos denunciar na Organização [Mundial] do Comércio (OMC) ou vamos taxar os produtos que a gente importa deles”, afirmou Lula.





O presidente reforçou que deseja manter uma relação harmoniosa com os EUA, mas garantiu que adotará uma postura de reciprocidade caso o Brasil seja prejudicado. “Nós queremos paz, não queremos guerra. Não queremos atrito com ninguém. O Brasil não tem contencioso internacional e nós não queremos contenção, queremos paz e tranquilidade”, declarou.





Lula disse ainda que não vê razão para criar conflitos com Washington, mas destacou que sua resposta dependerá das ações do governo norte-americano. “Ora, se o Trump tiver esse comportamento com o Brasil, eu terei esse comportamento com os Estados Unidos. Sinceramente, não vejo razão para o Brasil procurar contencioso com quem não precisa. Agora, se tiver alguma atitude com o Brasil, haverá reciprocidade.”





Desde que reassumiu a Casa Branca, em janeiro, Donald Trump tem ampliado sua política protecionista. Na quinta-feira, 13, ele assinou um decreto determinando tarifas recíprocas contra países que taxam produtos norte-americanos, citando especificamente o etanol brasileiro.





Segundo o governo dos EUA, enquanto o país cobra 2,5% de imposto sobre o etanol importado, o Brasil aplica uma tarifa de 18% sobre o produto norte-americano. O documento aponta que, em 2024, os EUA importaram US$ 200 milhões em etanol do Brasil, mas exportaram apenas US$ 52 milhões para o mercado brasileiro.





Além disso, Trump anunciou taxação de 25% sobre importações de aço e alumínio, medida que afeta diretamente o Brasil. A nova tarifa entrará em vigor em 12 de março. Lula, no entanto, reiterou que qualquer ação contra o Brasil terá uma resposta à altura.





(Hora Brasília)