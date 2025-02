Aliados de Lula encaram pesquisa como uma "bomba atômica" para o governo

A queda da aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que perdeu 11 pontos percentuais de acordo com o Datafolha, pegou de surpresa os aliados do mandatário.





Auxiliares de Lula dizem que a pesquisa caiu como uma “bomba-atômica” dentro do governo. Entre os principais problemas identificados pelos integrantes do executivo está o aumento do preço dos alimentos, o aumento do dólar e o impacto “extremamente” negativo da crise do Pix.





Segundo fontes ouvidas pela CNN, a pesquisa, que foi realizada entre os dias 11 e 12 de fevereiro, ainda estaria refletindo as crises enfrentadas pelo governo no final do ano passado e no início deste ano e geram um cenário difícil, mas que poderia ser “contornado”.





Outro ponto comentado é que o governo enfrenta uma crise de comunicação e as mudanças feitas por Lula na área, segundo esses aliados, são recentes e ainda não tiveram tempo para reverter esse cenário.





Para reverter os números divulgados nessa sexta-feira, o governo deve apostar em anúncios para a área social e na intensificação de agendas com entregas do governo com a participação do presidente.









Pesquisa





O índice de aprovação caiu para 24%, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (14). Em seus três mandatos (2003-2006, 2007-2010 e o atual), esse é o menor índice de ótimo ou bom do presidente.





A última pesquisa divulgada até então, em dezembro do ano passado, apontava a aprovação do governo em 35%. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos.





Os que acham o governo ruim ou péssimo são 41%. Em dezembro, era 34%. Já a porcentagem de brasileiros que acham o governo regular oscilou, de 29% para 32%.





Para o levantamento, o Datafolha ouviu 2.007 brasileiros em 113 cidades, entre segunda-feira (10) e terça-feira (11).





Fonte: CNN Brasil