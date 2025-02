STF reage a denúncias de Bolsonaro contra Moraes à OEA

Ministros do STF reagiram, nos bastidores, às denúncias contra o colega Alexandre de Moraes feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) à Organização dos Estados Americanos (OEA).





Conforme noticiou o Metrópoles, na coluna Paulo Cappelli, Bolsonaro denunciou supostas irregularidades cometidas por Moraes durante um encontro com uma comitiva da OEA na quinta-feira (13/2), em Brasília.





A comitiva era liderada pelo advogado colombiano Pedro Vaca Villarreal, relator especial para a Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH). O colegiado faz parte da OEA.





Segundo a reportagem, Bolsonaro afirmou que Moraes ajustaria depoimentos, faria pesca probatória e prenderia suspeitos sem que haja denúncia formalizada. O ex-presidente disse ainda ser alvo de “perseguição política”.









Aliados de Bolsonaro também criticam





A conversa com a comitiva da OEA também foi criticada por alguns aliados políticos e até por advogados ligados a Bolsonaro. A avaliação é de que os ataques a Moraes neste momento só atrapalham o ex-presidente na esfera jurídica.





Como noticiou a coluna mais cedo, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, deve denunciar Bolsonaro, nos próximos dias, em alguns inquéritos nos quais o ex-presidente foi indicado pela Polícia Federal.





Na avaliação do entorno político de Bolsonaro, o ex-presidente deveria ter deixado apenas seus aliados “denunciarem” Moraes para a OEA, sem se envolver pessoalmente na articulação.





O encontro de Bolsonaro com Pedro Vaca foi intermediado pelo advogado Paulo Cunha Bueno, que atua na defesa do ex-presidente nos principais processos dos quais o ex-mandatário é alvo no Supremo.





