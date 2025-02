Mulher ora e marido afogado volta à vida após 45 minutos

Socorristas conseguiram reanimá-lo enquanto a esposa orava sem parar.

Na última terça-feira (11), um homem se afogou na Represa do Passaúna, em Curitiba (PR), e equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram chamadas para prestarem o socorro. A vítima estava em parada cardiorrespiratória e os socorristas ficaram 45 minutos tentando reanimá-lo.





Segundo as testemunhas, o homem entrou na represa para pegar a bola do filho, mas se afogou e foi salvo da água por um frequentador do local. A esposa dele teria assistido a tudo e, durante todo o tempo do socorro, esteve orando e pedindo a Deus para que seu marido voltasse à vida.





– Após 45 minutos de massagem cardíaca, conseguimos fazer com que ele retornasse com os batimentos – disse o cabo Ferreira, do serviço de emergência, em entrevista ao portal Banda B.





Muitas pessoas acompanharam o socorro e ficaram emocionados com a fé da esposa que não parou de orar pedindo intervenção divina.





– Os familiares ficam bem comovidos com essa situação. Não tem como ver o familiar exposto a isso. É triste. Mas que bom que hoje tivemos um final feliz – completou o cabo Ferreira.





Assista:

(Pleno News)