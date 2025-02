Gastos da comitiva de Janja em Roma passam de R$140 mil

Viagem incluiu participação em eventos sobre "combate à fome".

A comitiva que acompanha a primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, e o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias (PT), em Roma, é composta por pelo menos 12 pessoas. A tour do grupo já consumiu ao menos R$ 140 mil em despesas, valor que ainda deve aumentar com a inclusão das diárias de Janja e as despesas com passagens dos outros viajantes, com exceção das duas servidoras do Ministério da Fazenda.





Além de Janja e Wellington Dias, integram a comitiva a secretária de Assuntos Internacionais da Fazenda, Tatiana Rosito, uma servidora da Fazenda, três assessores do MDS e quatro nomes da Presidência da República – três dos quais são integrantes do “gabinete informal” de Janja, revelado pelo Estadão.





Entre os maiores gastos, destaca-se o pagamento de R$ 17.821,85 à servidora Raquel Porto Mendes Ribeiro, do Ministério da Fazenda, referente a oito diárias. Outros assessores e servidores receberam entre R$ 6 mil e R$ 14 mil em diárias.





Janja e companhia estão cumprindo agenda na capital italiana em eventos do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (Fida) e da Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza.





O Estadão divulgou um quadro com dados dos 12 integrantes e os valores gastos em R$ até o momento.





Em nota, o Ministério da Fazenda esclareceu que duas servidoras da pasta participam da viagem devido a suas funções no Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA), entidade que organiza o evento. O Ministério do Desenvolvimento Social afirmou que prestaria esclarecimentos posteriormente, enquanto a Presidência da República não se manifestou.





Durante a viagem, Janja e Wellington Dias participaram da reunião do Conselho Interino de Campeões da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, lançada pelo Brasil no G20, além da 48ª Sessão do Conselho de Governança do FIDA e de reuniões bilaterais. A primeira-dama também teve um encontro com o Papa Francisco.





