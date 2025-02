POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL PRENDE HOMEM SUSPEITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E TRÁFICO DE DROGAS

A Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio da DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL E DO NÚCLEO OPERACIONAL DE SOBRAL-CE, vinculado diretamente ao Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI/NORTE), na tarde do dia 11/02/2025, efetuou a prisão em flagrante de D.S.B por Porte ilegal de arma de fogo e Tráfico de drogas em uma casa no bairro Mutirão em Groaíras/CE. O indivíduo é faccionado e investigado por homicídios na região.





A Polícia Civil do Estado do Ceará coloca-se à disposição da sociedade para atendimento e denúncias, tel. (Disque denúncia) 181 e (88)3677-4711, sendo que sua identidade será, absolutamente preservada.