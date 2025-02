Hovet-Uninta realiza campanha de castração em parceria com a Prefeitura de Umirim

No último domingo (10), o Hospital Veterinário do Centro Universitário Inta - Uninta (HOVET), em parceria com a Prefeitura Municipal de Umirim (CE), realizou a segunda e última etapa da campanha de castração gratuita de pequenos animais. Segundo a direção do HOVET, a ação totalizou 59 atendimentos e 30 cirurgias realizadas em cães e gatos.





De acordo com o diretor dos hospitais veterinários, Dr. Ramuelly Cavalcante, a iniciativa contribui para a saúde pública e o bem estar social. “O projeto foi muito importante. Parabenizo, novamente, a Prefeitura de Umirim, o secretário de saúde Afrânio Júnior e o prefeito Jadson Rodrigues(PSB). A castração tem diversos benefícios para população, reduz os custos públicos, trás benefícios gerais para comunidade, como a redução de comportamentos agressivos dos animais, onde possam está se mutilando e causando acidentes, além da prevenção de doenças e sem sombra de dúvidas a questão do super controle populacional e controle de doenças que possam ser transmitidas para sociedade”, destacou.





O prefeito Judson Rodrigues (PSB) agradeceu a parceria com o Uninta, destacando a importância do apoio para os animais do município: “Quero agradecer a equipe do Hospital Veterinário Uninta, as faculdades Uninta pela parceria, que está nos dando esse apoio, aos nossos animais do município de Umirim.Essa ação faz parte de um esforço conjunto para controlar a população animal e promover o bem-estar dos animais no município”.









Conheça o HOVET





Fundado há 17 anos pelo Chanceler do UNINTA, Dr. Oscar Spíndola Rodrigues Júnior, o primeiro hospital veterinário particular de Sobral é referência no atendimento de animais domésticos e silvestres, de pequeno e grande porte. O hospital, que atende a comunidade sobralense e da região, funciona 24h, incluindo urgências e emergências, além de proporcionar aos acadêmicos do curso de Medicina Veterinária da instituição, um local de estágio para práticas e experiências da formação.









SERVIÇO:

Hospital de Pequenos e Grandes Animais do UNINTA (HOVET)

R. Profa. Maria Cleide Dias Carneiro, 154 - Dom Expedito, Sobral Telefone: (88) 9951-0382.

Por: Kaline Silveira - estágiária HOVET