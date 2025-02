BRASIL AFUNDA NO RANKING da corrupção e registra pior marca da história

País alcança 34 pontos e cai para a 107ª posição, pior resultado desde 2012.

O Brasil registrou sua pior nota e pior classificação no Índice de Percepção da Corrupção (IPC) de 2024, elaborado pela Transparência Internacional. Com 34 pontos, o país ficou na 107ª posição entre 180 nações, abaixo da média das Américas (42 pontos) e da média global (43 pontos). Em 2023, o Brasil havia obtidos 36 pontos e ocupado a 104ª posição. O levantamento, baseado em três pesquisas de doze organizações internacionais, reflete a percepção de especialistas e do mercado sobre a corrupção. A melhor pontuação brasileira foi de 43 pontos, alcançada em 2012.





Alguns dos pontos que prejudicam a percepção de corrupção no Brasil, segundo a Transparência Internacional, são:





Silêncio reiterado do presidente Lula sobre a pauta anticorrupção;

Falta de transparência e condições de controle social adequadas no Novo PAC;

Percepção de crescente ingerência política na Petrobras;

Reiteradas negativas do Governo a pedidos de acesso a informação sob justificativa questionável de conterem dados pessoais, incluindo casos envolvendo pessoas da alta cúpula do governo;

Persistência de corrupção no Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) envolvendo o Centrão e desvios de emendas parlamentares;

Arquivamentos e anulações em série, determinadas pelo STF, de casos de macrocorrupção decorrentes da anulação de provas produzidas pelo acordo de leniência do Grupo Odebrecht. (Blog do César Wagner)