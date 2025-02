Polícia Civil do Ceará prende receptador e apreende carga avaliada em 2 milhões oriunda de golpe milionário

Uma investigação coordenada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) resultou, nessa quinta-feira (06), na apreensão de mais de duas toneladas de mercadoria que havia sido extraviada e que estava sendo vendida em um estabelecimento comercial. Durante a ação, o proprietário do comércio foi preso em flagrante. O trabalho policial aconteceu no bairro Conjunto Esperança, na Área Integrada de Segurança 09 (AIS 9) de Fortaleza.





As diligências, realizadas pela Delegacia de Roubo e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC), tiveram início em novembro de 2024. Na época, vários fornecedores realizaram uma denúncia sobre uma empresa que realizava a compra dos produtos e, na data do pagamento, não realizava o pagamento. Com as diligências, os investigadores localizaram o endereço da possível empresa, onde constataram que o estabelecimento funcionava de forma ilegal.





Dando continuidade aos trabalhos policiais, as equipes identificaram um homem, de 32 anos, em posse das mercadorias, onde ele chegou a apresentar uma nota falsificada. Ainda com base nas informações, o homem já possui antecedentes criminais pelos mesmos crimes. Diante disso, ele e cerca de mais de duas toneladas das mercadorias desviadas foram levados à delegacia especializada.





Na unidade, o suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de receptação e colocado à disposição da Justiça. A PCCE segue investigando o caso com a finalidade de capturar os demais suspeitos já identificados.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85)3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.





As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o (85)3101-2489, número de WhatsApp da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC). O sigilo e o anonimato são garantidos.