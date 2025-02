Trump faz piada e diz que não vai deportar o príncipe Harry: “Ele já tem problemas demais com sua mulher”

Em uma declaração que mais parece saída de um reality show, o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, resolveu dar uma trégua ao príncipe Harry. Em uma declaração que mistura política com um toque de humor ácido, Trump declarou que não pretende deportar o ex-royal, alegando que "ele já tem problemas suficientes com a esposa". Parece que o magnata, conhecido por suas políticas de imigração duras, encontrou um pouco de compaixão, ou talvez só um bom motivo para uma piada, ao reconhecer as dificuldades matrimoniais de Harry com Meghan Markle, provando que nem mesmo um príncipe está a salvo da ironia de Trump.





A declaração, publicada pelo New York Post, rapidamente se espalhou pela internet, deixando claro que o presidente não perde uma oportunidade de fazer um comentário jocoso. Afinal, quem diria que o mesmo homem que prometeu construir um muro na fronteira com o México decidiria que o maior problema de Harry não é sua residência nos EUA, mas sim sua vida conjugal? A frase de Trump não só dá um respiro ao duque de Sussex, mas também oferece uma visão cômica das prioridades da Casa Branca, onde as questões de imigração podem ser tão imprevisíveis quanto um episódio de "The Apprentice".





Por Júnior Melo