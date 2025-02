Em menos de 24 horas, Polícia Civil recupera motocicleta furtada em Guaraciaba do Norte

Uma ação rápida da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) resultou, na manhã desta quinta-feira (5), na recuperação de uma motocicleta furtada no município de Guaraciaba do Norte – Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado.





A vítima registrou um Boletim de Ocorrência (BO) e logo após o fato, equipes da Delegacia Municipal de Guaraciaba do Norte realizaram diligências na região. Em menos de 24 horas após o furto registrado na zona rural de Guaraciaba do Norte, a motocicleta modelo FAN azul foi localizada pelos policiais civis. As equipes localizaram um possível receptador do veículo e recuperaram a motocicleta que já foi restituída para vítima.





Na Delegacia Municipal de Guaraciaba do Norte foram realizados os trâmites cabíveis e feita a restituição para o proprietário do veículo.

Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85)3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.





As denúncias podem ser encaminhadas ainda para os telefones (88) 3652–2001 ou (88) 99964-5753, que são os contatos da Delegacia Municipal de Guaraciaba do Norte. O sigilo e o anonimato são garantidos.