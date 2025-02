Polícia Rodoviária Federal recupera quatro veículos e prende suspeitos em rodovias do Ceará

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou um trabalho intenso de fiscalização nas rodovias federais do Ceará durante o último fim de semana, resultando na recuperação de quatro veículos e na prisão de quatro pessoas envolvidas em crimes de roubo, apropriação indébita e falsificação de documentos. As ocorrências foram registradas em diferentes regiões do estado, reforçando a importância da atuação da PRF no combate ao crime.





No domingo, na BR-116, no município de Jati, uma equipe da PRF avistou uma motocicleta sem retrovisores. O condutor desobedeceu à ordem de parada e iniciou uma fuga, levando os policiais a uma perseguição até sua captura. Durante a abordagem, foi constatado que o veículo apresentava sinais de adulteração e que o documento apresentado era falsificado. O suspeito, de 24 anos, já possuía antecedentes por ameaça, lesão corporal, violência doméstica e vias de fato. Ele foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Brejo Santo para responder pelos crimes de desobediência, falsificação de documento público, adulteração de sinais identificadores de veículo automotor e receptação.





Na sexta-feira, em Itaitinga, também na BR-116, um homem de 32 anos foi preso ao ser flagrado conduzindo um veículo roubado em dezembro de 2023, na cidade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. A abordagem ocorreu em frente ao posto da PRF e, durante a fiscalização, os policiais identificaram inconsistências entre a placa e outros elementos do carro. Consultas aos sistemas policiais confirmaram o registro de roubo.





Ainda na sexta-feira, na BR-402, em Itapipoca, a PRF recuperou dois veículos que haviam sido locados em 2022 e nunca devolvidos à empresa de locação. As ocorrências seguiram padrões semelhantes, com os veículos sendo identificados como pertencentes a uma frota de Minas Gerais, estado onde estavam emplacados. Ambos os condutores foram presos por apropriação indébita.





De acordo com o PRF Diohene Lourenço, essas apreensões evidenciam a relevância do trabalho realizado pelas equipes operacionais da PRF, que muitas vezes iniciam fiscalizações voltadas para o trânsito, mas acabam desdobrando ações efetivas de combate ao crime. As ações do último fim de semana demonstram que a presença da PRF nas rodovias é fundamental para a segurança da população e para a repressão de ilícitos.





Via portal Sistema Paraíso / Edwalcyr Santos