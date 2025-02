"Estou muito insatisfeito", dispara Elmano sobre a segurança pública no Ceará

O governador esteve presente na abertura dos trabalhos na Assembleia Legislativa do Ceará.

O governador Elmano de Freitas (PT) está "muito insatisfeito" com os resultados das políticas públicas de segurança no Ceará. A declaração foi dada pelo gestor nesta segunda-feira (3), em entrevista coletiva na sessão solene de instalação da 3ª Sessão Legislativa da 31ª Legislatura na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).





"Eu estou muito insatisfeito com os resultados que nós alcançamos. Nós permitimos que não aumentasse a violência, mas a redução é muito pequena, portanto, isso exige de nós mais trabalho ainda, muito mais trabalho, para poder entregar a paz e a segurança que nosso povo reclama", avaliou o governador.





Conforme o painel dinâmico de estatísticas da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o número de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs), por exemplo, que correspondem a homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte, cresceu 10,1% em um ano, saindo de 2.970 em 2023 para 3.272 no ano passado.





Os Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs), que dizem respeito aos roubos, diminuíram 16,3% em todo o Estado nesse mesmo período, mas os furtos aumentaram 4,5%.





Mensagens sobre medidas de segurança pública serão enviadas à Alece





No último sábado (1º), na cerimônia de posse do deputado Romeu Aldigueri (PDT) como presidente da Alece, Elmano se comprometeu a, nos próximos dias, enviar mensagens específicas sobre segurança pública e educação para a apreciação dos deputados estaduais.





Procurado naquela oportunidade pelo Diário do Nordeste, o novo líder do Governo na Casa, o deputado Guilherme Sampaio (PT), informou que ainda não foi apresentado à matéria sobre segurança mencionada por Elmano, mas destacou que a gestão tem feito investimentos na área, especialmente na área de inteligência.





"O governador Elmano pegou pelo braço esse tema da segurança pública com muita coragem, inclusive, porque poucos governadores — haja vista que este é um problema estrutural, que vai para além das responsabilidades do próprio governo estadual — têm coragem de enfrentar esse tema e estabelecendo metas, como o Governo do Ceará estabeleceu a de reduzir em 10% o número de homicídios este ano", declarou Guilherme.





(Diário do Nordeste)

Foto José Leomar/Alece