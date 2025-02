Trump pausa tarifas após acordo com México para enviar 10 Mil soldados à fronteira no combate ao tráfico de drogas

O presidente Donald Trump anunciou nesta segunda-feira (3) que irá pausar por um mês a nova tarifa de 25% sobre produtos que entram nos Estados Unidos vindos do México, após a presidente mexicana Claudia Sheinbaum concordar em enviar imediatamente 10.000 soldados para a fronteira norte de seu país para prevenir o tráfico de drogas.





O anúncio da pausa veio dois dias após Trump impor tarifas de 25% sobre produtos do México e do Canadá, além de uma tarifa de 10% sobre produtos importados da China.





Trump disse em uma postagem nas redes sociais que ele e Sheinbaum conversaram na manhã de segunda-feira.





“Concordamos em pausar imediatamente as tarifas previstas por um período de um mês, durante o qual teremos negociações lideradas pelo Secretário de Estado Marco Rubio, pelo Secretário do Tesouro Scott Bessent e pelo Secretário de Comércio Howard Lutnick, além de representantes de alto nível do México”, escreveu Trump na postagem.





“Estou ansioso para participar dessas negociações com a presidente Sheinbaum, enquanto tentamos alcançar um ‘acordo’ entre nossos dois países”, acrescentou Trump.





Sheinbaum havia divulgado a pausa inicialmente em uma postagem na rede social X.





“Tivemos uma boa conversa com o presidente Trump, com grande respeito pela nossa relação e soberania; chegamos a uma série de acordos”, escreveu Sheinbaum no tweet, de acordo com uma tradução do espanhol.





Ela também escreveu: “Os Estados Unidos estão comprometidos em trabalhar para prevenir o tráfico de armas de alto calibre para o México”.





(Gazeta Brasil)