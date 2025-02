Vídeo mostra momento da decolagem e queda de avião na Barra Funda

Um avião de pequeno porte King Air F-90 caiu na manhã desta sexta-feira (7), na Avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo. A aeronave havia decolado do Aeroporto Campo de Marte, na Zona Norte da cidade, com destino a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Um vídeo divulgado mostra as imagens do momento em que a aeronave sai do Campo de Marte, e outra câmera de segurança da Prefeitura de São Paulo registrou o momento da queda.





No vídeo, é possível ver o avião decolando normalmente do Campo de Marte. No entanto, minutos depois, a câmera de segurança captura o exato instante em que o avião cai na Avenida Marquês de São Vicente. A imagem mostra o momento em que a aeronave toca o solo e pega fogo, com uma grande cortina de fumaça preta subindo imediatamente após o impacto, e as chamas se espalhando rapidamente.





A aeronave está registrada em nome de Marcio Louzada Carpena e Maria da Graça Paz Louzada. Há exatos 43 dias, Márcio comemorava em família a compra do avião que caiu nesta sexta-feira. Infelizmente, tanto Márcio quanto o piloto Gustavo Medeiros faleceram no acidente. Além disso, o avião atingiu um ônibus durante a queda, deixando mais seis pessoas feridas.





O avião decolou do Campo de Marte apenas minutos antes de cair, com destino a Porto Alegre, onde está localizada a sede da empresa de advocacia de um dos proprietários da aeronave. A tragédia resultou na morte de pelo menos duas pessoas.





As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes. A Aeronáutica e a Polícia Civil já estão apurando os detalhes do ocorrido para entender as circunstâncias que levaram à queda do avião.