Parece que a solidariedade tem sobrenome! A ONG que deveria alimentar os mais pobres resolveu servir um banquete milionário para a própria família. Com R$ 5,6 milhões para distribuir quentinhas e mais R$ 5,2 milhões para "capacitação", o grupo contratou uma empresa do dono e outra do sobrinho. Coincidência? Claro que não! Enquanto a população passa fome, o único prato cheio aqui é o dos amigos do governo.





