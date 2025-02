BRASIL EM ALERTA: crime, saúde e pobreza dominam medo da população, mas inflação dispara

Pesquisa revela que crime, saúde e pobreza seguem como as maiores preocupações, enquanto inflação e impostos assustam cada vez mais.

Crime e Violência (38%), Saúde (37%) e Pobreza e Desigualdade Social (36%) são as maiores preocupações do brasileiro, segundo a pesquisa What Worries the World de janeiro. Os três destaques se mantêm no topo há quase três anos, mas Crime e Violência apresentou a maior queda (- 3 p.p.). Por outro lado, apreensões econômicas ganharam destaque. Inflação e impostos, citadas por 28% dos entrevistados cada, tiveram as maiores altas este mês (+3 p.p e + 6 p.p. respectivamente).





Fonte: Blog do César Wagner