UNINTA abre processo seletivo para primeiro Mestrado em Direito do interior do Ceará

O Centro Universitário Inta (UNINTA), por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PROPESP), anuncia o lançamento do edital do Mestrado Profissional em Direito e Desenvolvimento no Semiárido para a turma 2025.1. Serão preenchidas 15 vagas no total. Os interessados devem se inscrever até o dia 07 de março de 2025.





Esse é o primeiro Programa de Mestrado Profissional em Direito do interior do Ceará. Com foco no desenvolvimento sustentável do semiárido brasileiro, o curso contará com duas linhas de pesquisa: Políticas Públicas, Práticas Jurídicas e Desenvolvimento no Semiárido; e Tratamento Judicial e Extrajudicial de Conflitos Socioambientais.





Já o processo seletivo é constituído por três etapas, sendo elas: prova escrita, avaliação oral e defesa do pré-projeto de pesquisa, e avaliação curricular. O curso terá duração mínima de 18 meses e máxima de 24 meses, com aulas 100% presenciais em Sobral.





Sobre o Mestrado





O programa tem como objetivo qualificar profissionais formados em direito ou áreas afins que atuam nas organizações do sistema de justiça, em órgãos responsáveis pela formulação ou execução de políticas públicas, bem como em organizações econômicas ou sociais, além de profissionais liberais e demais interessados. O curso será coordenado pelo Prof. Dr. Marcus Pinto Aguiar, cuja sólida experiência em pesquisa e ensino agrega excelência a essa iniciativa pioneira.





As inscrições podem ser realizadas por meio do seguinte endereço eletrônico: uninta.edu.br/site/processo-seletivo-mestrado-direito





Para mais informações, o edital completo está disponível no site uninta.edu.br/site/editais/