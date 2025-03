Além de ser derrotado por Bolsonaro, Lula também perderia para Michelle em um eventual segundo turno; Diz pesquisa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) perderia em um eventual segundo turno na eleição de 2026 para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e para a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), segundo pesquisa Futura Inteligência divulgada nesta quarta-feira (26).





No cenário com Bolsonaro — que está inelegível até 2030 após condenações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) –, o ex-presidente chega a 51,1% e Lula, 37,3%.









Com Michelle, a ex-primeira-dama tem 48,5% e o atual chefe do Executivo, 37,3%.





Já os governadores Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo, Ronaldo Caiado (União), de Goiás, e Ratinho Jr. (PSD), do Paraná, aparecem numericamente na frente de Lula no comparativo, mas há um empate técnico dentro da margem de erro, que é de 3,1 pontos percentuais, para mais ou para menos.





Para o levantamento, a Futura Inteligência ouviu 1.000 pessoas, por entrevista telefônica, entre os dias 19 e 22 de março. O índice de confiança é de 95%.





Veja os comparativos:

2º Turno – Lula x Bolsonaro

Jair Bolsonaro (PL): 51,1% (46% em novembro/2024)

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 37,3% (41,1% em novembro/2024)

Ninguém/branco/nulo: 11% (10,5% em novembro/2024)

Não sabe/não respondeu: 0,6% (2,4% em novembro/2024)

2º Turno – Lula x Michelle

Michelle Bolsonaro (PL): 48,5% (43,3% em novembro/2024)

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 37,3% (43,7% em novembro/2024)

Ninguém/branco/nulo: 13,4% (11,3% em novembro/2024)

Não sabe/não respondeu: 0,7% (1,7% em novembro/2024)

2º Turno – Lula x Tarcísio

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 42,3% (45,4% em novembro/2024)

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 37,6% (42% em novembro/2024)

Ninguém/branco/nulo: 18% (11% em novembro/2024)

Não sabe/não respondeu: 2,1% (1,6% em novembro/2024)

2º Turno – Lula x Ratinho Jr.

Ratinho Jr. (PSD): 40,6% (37,3% em novembro/2024)

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 37,2% (44,2% em novembro/2024)

Ninguém/branco/nulo: 20,5% (13,8% em novembro/2024)

Não sabe/não respondeu: 1,6% (4,7% em novembro/2024)

2º Turno – Lula x Caiado

Ronaldo Caiado (União): 37,8%

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 37,3%

Ninguém/branco/nulo: 22,6%

Não sabe/não respondeu: 2,3%





Fonte: CNN Brasil