Aposta de Sobral quase acerta todos os números da Mega-Sena e prêmio acumula

Além da princesa do norte, apostadores de mais dois municípios cearenses quase acertaram os seis números.





Uma aposta de Sobral quase levou o prêmio do sorteio do concurso 2.832 da Mega-Sena. O sorteio aconteceu no último sábado (22), em São Paulo.





Além da aposta feita na Princesa do Norte, apostadores de Cascavel e Novo Oriente também acertaram 5 dos 6 números para ganharem na loteria. Cada apostador das cidades cearenses deverá receber R$32,322,01.





Conra quais foram os números sorteados: 02 - 12 - 18 - 21 - 24 - 37.





• 5 acertos - 238 apostas ganhadoras: R$ 32.322,01 • 4 acertos - 14.573 apostas ganhadoras: R$ 751,76 O próximo sorteio da Mega-Sena será nesta terça-feira (25) e o prêmio seguinte acumulou em R$130 milhões.





Via Sobral Portal de Notícias