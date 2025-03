Influenciadores presos por divulgar jogo do tigrinho no Ceará

A ação, que ocorreu nos estados do Ceará, Maranhão, Minas Gerais e Bahia, teve como um dos focos a cidade de Juazeiro do Norte, no Cariri cearense.

Na manhã desta quinta-feira (20), uma operação policial realizada em diversos estados do país resultou na prisão de três influenciadores digitais suspeitos de divulgar jogos de azar, conhecido como jogo do tigrinho, no Ceará. A ação, que ocorreu nos estados do Ceará, Maranhão, Minas Gerais e Bahia, teve como um dos focos a cidade de Juazeiro do Norte, no Cariri cearense, onde os três suspeitos foram detidos.





Os presos foram identificados como Janisson Moura, Milena Peixoto e Victória Oliveira, todos residentes de Juazeiro do Norte. Além das prisões, a operação também resultou na apreensão de um veículo e diversos itens de luxo, como joias. De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os influenciadores são investigados por crimes como estelionato, lavagem de dinheiro e infração contra a economia popular.





A investigação aponta que os influenciadores digitais faziam parte de uma associação criminosa que promovia jogos de azar ilegais no Brasil. Segundo as autoridades, os suspeitos eram cooptados por criminosos chineses, que ofereciam grandes quantias em dinheiro para que os influenciadores divulgassem os jogos, como o “Fortune Tiger”, popularmente conhecido como “jogo do tigrinho”.





O “Fortune Tiger” é um jogo de caça-níquel disponível para celulares, acessível por meio de casas de apostas online (as chamadas “bets”). No Brasil, até dezembro de 2023, plataformas de caça-níquel eram ilegais. Contudo, com a sanção da Lei 14.790, os jogos de caça-níquel para celular foram regulamentados, enquanto as máquinas físicas seguem proibidas.





O jogo do tigrinho tornou-se um fenômeno no Brasil devido à forte campanha de divulgação realizada por influenciadores digitais. Em seus conteúdos, eles propagavam estratégias supostamente eficazes para vencer no jogo, atraindo milhares de seguidores para as plataformas de apostas.





Entretanto, conforme o delegado Geovane Morais, que coordena a operação, os influenciadores utilizavam contas “demo” programadas para apresentar resultados vitoriosos no jogo de cassino. Dessa forma, fingiam que era possível ganhar dinheiro facilmente com as apostas, induzindo seus seguidores ao erro. “No longo prazo, os jogadores sempre sairão perdendo. Isso acontece com todos os caça-níqueis, sejam eles de celular ou em cassinos de verdade. As promessas de influenciadores que aparecem na internet de ganho sustentável são falsas”, explicou o delegado.





Com o dinheiro recebido do grupo chinês, os influenciadores ostentavam uma vida de luxo nas redes sociais. “E essa ostentação é de diversas maneiras. São viagens para o exterior, viagens para o Brasil, para destinos turísticos, frequentando restaurantes caros. É uma vida que a população média não tem acesso. E é uma forma também de iludir os seguidores, que vêem naquele influenciador digital um sucesso”, detalhou o delegado Geovane Morais.





Especialistas alertam que esses jogos operam sem qualquer regulação rígida e utilizam mecanismos que dificultam a obtenção de ganhos reais. Muitos apostadores acabam perdendo dinheiro de forma sistemática, o que configura um esquema nocivo para os consumidores.





Fonte: GCmais