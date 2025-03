Sistema de Videomonitoramento auxilia na recuperação de motocicleta roubada em Sobral

O veículo, registrado no sistema da Polícia Militar, foi identificado em circulação pelos operadores do videomonitoramento.

O Sistema Municipal de Videomonitoramento (SVM) da Guarda Civil Municipal de Sobral (GCMS) desempenhou um papel crucial na recuperação de mais uma motocicleta roubada na manhã desta quarta-feira (19/03). O veículo, registrado no sistema da Polícia Militar, foi identificado em circulação pelos operadores do videomonitoramento.





Diante do alerta, o Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOPS) mobilizou as equipes da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), as Rondas da GCMS e a Polícia Militar (PM). Enquanto as forças de segurança se deslocavam, os operadores acompanharam em tempo real o trajeto do veículo, transmitindo as coordenadas para as equipes em campo.





A ROMU abordou o suspeito e recuperou a motocicleta nas proximidades do Posto Pioneiro, na Avenida John Sanford. O indivíduo e o veículo foram encaminhados à Delegacia Municipal para os procedimentos legais.





Além de auxiliar na recuperação de veículos, o SVM fortalece a segurança pública ao prevenir crimes e monitorar as vias da cidade. Nos dois primeiros meses de 2025, a integração das forças de segurança já resultou na recuperação de 48 veículos roubados ou furtados.





Max Muller, coordenador de Videomonitoramento, destaca a importância do registro do boletim de ocorrência (B.O.). “É fundamental acionar o 190 e registrar o B.O., pois esses dados permitem buscas mais eficazes, identificação de padrões e a localização de bens mais visados, como tipos de veículos, celulares, horários e locais de maior incidência.” Registrar a ocorrência imediatamente aumenta as chances de recuperação e contribui para a segurança da cidade.





Texto: Prefeitura de Sobral