Bebê morre após se engasgar com leite materno no Piauí

Levi foi encontrado sem sinais de vida pela mãe dentro de casa em Floriano.

O bebê Levi Bueno, de apenas sete meses, morreu nesta quarta-feira (26) em sua residência, no município de Floriano. A suspeita é que ele tenha se engasgado com leite materno. Apesar das tentativas de reanimação por parte da Polícia Militar e do Samu, a criança não resistiu e teve o óbito confirmado no local.





O Que AconteceuBebê foi encontrado desacordado: A mãe do bebê acionou o 3º Batalhão da Polícia Militar de Floriano após notar que o filho não apresentava movimentos ao acordar. Ela suspeitava que o menino havia engasgado com leite materno.Tentativas de reanimação: Os policiais militares que chegaram primeiro ao local realizaram a manobra de Heimlich, técnica de primeiros socorros usada em casos de asfixia. Em seguida, o Samu foi acionado e tentou reanimar o bebê por cerca de 50 minutos, mas sem sucesso.Morte confirmada no local: Apesar de todos os esforços, o pequeno Levi Bueno faleceu ainda em casa, antes de poder ser levado para o hospital. Familiares e vizinhos ficaram em estado de choque com a tragédia.Relato comovente da família: A tia da criança, Emanueli, relatou que a mãe entrou em desespero ao perceber que o bebê não se mexia nem respirava. “Ela começou a pedir socorro desesperadamente”, contou.