Cachorro não se afasta de dono encontrado morto em Balneário Camboriú

Imagem de um cachorro ao lado do dono falecido emociona e gera comparações com filme famoso.

No último sábado (22), uma cena comovente foi registrada em Balneário Camboriú (SC), onde um cachorro ficou ao lado de seu dono, um homem de 39 anos, encontrado morto à beira da praia. A causa da morte foi identificada como afogamento, conforme relatório do Corpo de Bombeiros.





Testemunhas relataram que o homem, que atuava como catador de material reciclável, estava sob efeito de entorpecentes durante a madrugada. A imagem do canine ao lado do corpo resgatou memórias do filme "Sempre ao seu lado" (2009), o que gerou uma onda de emoções e reflexões nas redes sociais.





Após encontrar o corpo, os bombeiros preservaram a cena até a chegada do Instituto-Geral de Perícias (IGP) para os procedimentos legais necessários. O caso está sendo investigado e as autoridades avaliam todas as circunstâncias em torno do incidente, mantendo o foco na apuração dos fatos e na identificação de quaisquer outros envolvidos.





Via portal Palmas360