CRIME BÁRBARO É REGISTRADO NO DISTRITO DE CAMPANÁRIO, EM URUOCA/CE

Na tarde desta segunda-feira (3), um jovem estudante de Direito foi morto a tiros na porta de sua residência em Campanário, distrito de Uruoca. Segundo informações preliminares, dois indivíduos encapuzados chegaram em uma moto e efetuaram vários disparos contra a vítima.





Mesmo após ser socorrido e levado para a Unidade Básica de Saúde do distrito, o jovem de prenome Wallison não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. A motivação do crime ainda não foi confirmada, mas a família da vítima suspeita que tenha relação com uma disputa por bens na justiça. De acordo com os familiares, o principal suspeito seria um empresário local.





A Polícia foi acionada e deve iniciar as investigações para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar os responsáveis. O caso segue em apuração.





Com informações de Sobral Online