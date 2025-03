DERRAMAMENTO DE SANGUE EM SOBRAL: DOIS HOMENS SÃO MORTOS NO BAIRRO SUMARÉ

Na noite de segunda-feira (03), dois homens foram baleados na Rua Arco Verde, no bairro Sumaré. Segundo o que testemunhas relataram aos policiais militares, as vítimas teriam ido ao local para realizar um ataque contra rivais, mas acabaram sendo surpreendidas e alvejadas por outros indivíduos. Um dos homens, identificado como Raimundo Nonato da Silva Duarte, de 37 anos, conhecido como “Cão da Góia” e morador do bairro Alto da Brasília, morreu no local.





O segundo homem, ainda não identificado, chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Santa Casa de Sobral, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu horas depois. A dinâmica do crime ainda está sendo apurada.





A Polícia Civil investiga o caso para esclarecer as circunstâncias da ocorrência e confirmar se de fato, os homens estavam planejando um ataque. Os corpos foram recolhidos ao núcleo da PEFOCE em Sobral.





Sobral registra 23 homicídios dolosos no corrente ano!





