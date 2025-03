MORRE JAMES HARRISON, o homem que salvou 2,4 milhões de bebês com seu sangue

Doador recordista, James Harrison forneceu um anticorpo raro que ajudou milhões de mães e bebês ao longo de seis décadas.

James Harrison , conhecido como o "homem do braço de ouro" , faleceu aos 88 anos em 17 de fevereiro , em uma casa de repouso na Costa Central de New South Wales . Ele foi um dos maiores doadores de sangue do mundo , realizou mais de 1.100 doações ao longo de seis décadas , salvando a vida de mais de 2,4 milhões de bebês . Seu plasma continha um anticorpo raro, o Anti-D , essencial na produção de um medicamento que previne a doença hemolítica do feto e do recém-nascido (DHRN) , evitando complicações graves durante a gravidez. A Cruz Vermelha Australiana Lifeblood estima que, desde 1967 , mais de três milhões de doses do tratamento foram distribuídas, beneficiando cerca de 45 mil mães e bebês anualmente.