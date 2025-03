CBF divulga convocados para os jogos contra Colômbia e Argentina; confira a lista!

O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, divulgou nesta quinta-feira (6) a lista de convocados para os próximos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, contra Colômbia e Argentina. A grande novidade é o retorno do atacante Neymar, atualmente no Santos, que volta à equipe após um ano e cinco meses de ausência.





Esta é a primeira convocação de Dorival Júnior em 2025, ano em que o treinador tem acompanhado de perto os desempenhos de jogadores tanto no Brasil quanto na Europa. No mês passado, o técnico esteve em solo europeu para observar treinos e partidas de clubes com potenciais convocados, além de também ter assistido a jogos importantes no futebol brasileiro.





A Seleção Brasileira enfrentará a Colômbia no dia 20 de março, às 21h45, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Em seguida, o Brasil enfrentará a Argentina, no dia 25, às 21h, em Buenos Aires.





Para essas duas partidas, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, será o chefe da delegação brasileira.





Confira a lista dos convocados:





Goleiros:





Alisson (Liverpool)

Bento (Al-Nassr)

Ederson (Manchester City)





Defensores:Danilo (Flamengo)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Guilherme Arana (Atlético-MG)

Léo Ortiz (Flamengo)

Marquinhos (PSG)

Murillo (Nottingham Forest)

Vanderson (Monaco)

Wesley (Flamengo)





Meio-campistas:André (Wolverhampton)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Gerson (Flamengo)

Joelinton (Newcastle)

Matheus Cunha (Wolverhampton)

Neymar (Santos)





Atacantes:





Estevão (Palmeiras)

João Pedro (Brighton)

Raphinha (Barcelona)

Rodrygo (Real Madrid)

Savinho (Manchester City)

Vinícius Júnior (Real Madrid)





(Gazeta Brasil)