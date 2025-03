Cid Gomes insiste na candidatura de Júnior Mano ao Senado e articula vaga de vice para Ivo Gomes

Cid ainda criticou prefeitos que reclamam de dificuldades das gestões anteriores.

O senador Cid Gomes (PSB) segue movimentando as articulações políticas no Ceará para as eleições de 2026. Além de continuar incentivando a filiação de prefeitos e deputados ao PSB, ele mantém a defesa da candidatura do deputado federal Júnior Mano (PSB) ao Senado na chapa do governador Elmano de Freitas (PT), que buscará a reeleição. Ao mesmo tempo, Cid trabalha para garantir a vaga de vice-governador para seu irmão, o ex-prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PSB).





Recentemente, Cid Gomes também passou a criticar prefeitos que reclamam de dificuldades herdadas das gestões anteriores. A declaração foi interpretada como um recado direto ao prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues (União Brasil), adversário político dos Ferreira Gomes. No entanto, a fala acabou atingindo também gestores aliados, como Evandro Leitão (PT), em Fortaleza, e Janaína Farias (PT), em Crateús, que recentemente mencionaram desafios financeiros deixados por seus antecessores.





Via portal CN7