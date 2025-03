Veja concursos públicos com inscrições abertas no mês de abril no Piauí; salários de até R$ 27 mil

O mês de abril terá cinco concursos públicos com inscrições abertas para o Piauí. Os cargos exigem nível fundamental, médio e superior, com salários que vão de R$ 1.518 a R$ 27.625,52, a depender do órgão, cargo e nível de escolaridade. Confira abaixo a lista completa preparada pelo portal Cidade Verde / Instituto Federal do Piauí (IFPI)





Com cargos de nível superior, o Instituto Federal do Piauí (IFPI) abre no começo de abril dois editais para contratação de professores substitutos.





O primeiro cargo é para a área de Gestão e Negócios, no curso de Contabilidade. Podem concorrer candidatos com graduação em Ciências Contábeis. A carga horária prevista para o cargo é de 40 horas semanais, com remuneração mensal no valor que varia de R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02.





Os interessados podem se inscrever no site do IFPI, até o dia 1º de abril de 2025. O valor da taxa de inscrição é de R$ 50,00. Confira o edital.





O outro edital aberto pela instituição visa preencher uma vaga para o cargo de professor substituto do ensino básico, técnico e tecnológico na disciplina de Direito. Podem concorrer candidatos com curso de nível superior bacharelado em Direito, com ou sem pós-graduação. A remuneração mensal será no valor que varia de R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02.





A inscrição segue até o dia 2 de abril de 2025, com taxa no valor de R$ 50. Confira o edital completo aqui









Prefeitura de Guadalupe





A Prefeitura de Guadalupe divulgou está semana o processo seletivo para contratação de 165 profissionais nos níveis fundamental, médio e superior.





Os profissionais atuarão em jornadas de 30 a 40 horas semanais, com remuneração nos valores de R$ 1.518 a R$ 7 mil. Os interessados devem efetuar as inscrições no período de 1º a 30 de abril de 2025, pelo site da Objetiva Concurso, organizadora do certame. A taxas varia nos valores de R$ 46 a R$ 60.













Ministério Público do Piauí





O Ministério Público do Estado do Piauí (MPPI) publicou na quinta-feira (27) o edital de abertura de concurso público para servidores da instituição. São ofertadas 30 vagas para os cargos de Técnicos e Analistas, que exigem níveis médio e superior de formação, respectivamente.





O Edital nº 01/2025 foi publicado no Diário Oficial Eletrônico nº 1753. As inscrições para participar do certame poderão ser feitas, exclusivamente via internet, a partir de 14 de abril de 2025.









As vagas para o nível superior se distribuem entre as seguintes áreas/especialidades: Administrativa, Arquitetura, Serviço Social (especialidade Assistente Social), Contabilidade (especialidade Contabilidade), Engenharia (especialidade Engenharia Civil), Saúde (especialidades Medicina e Psicologia), Processual e Tecnologia da Informação.





Os salários para os cargos de nível médio e superior são de R$ R$ 5.407,39 e de R$ R$ 8.388,73, respectivamente. Os servidores efetivos do Ministério Público do Estado do Piauí ainda recebem auxílio-alimentação e adicional de qualificação, caso sejam pós-graduados, nos termos do ato que regulamenta o benefício. A jornada semanal de trabalho é de 30 horas.









Secretaria de Fazenda do Piauí (Sefaz)





A Secretaria de Fazenda do Piauí (Sefaz-PI) abriu as inscrições para o concurso público com 80 vagas para os cargos de auditor fiscal, auditor governamental, analista do Tesouro Estadual e agente de tributos. Os salários variam entre R$ 10.042,57 e R$ 27.625,52.





Para os cargos de auditor fiscal da fazenda a inscrição será no valor de R$ 200. Já para os cargos de auditor governamental e analista do tesouro nacional, a inscrição será no valor de R$ 180. Para os cargos de agente de tributos, o valor da inscrição será de R$ 160. Em todos os cargos é necessário ter ensino superior completo.





As inscrições seguem até às 23h59 do dia 22 de abril deste ano, e podem ser realizadas pelo site da organizadora, a Fundação Carlos Chagas













Companhia Nacional de Abastecimento (Conab)





A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) anunciou na sexta-feira (28) a abertura de um novo edital para concurso público com 403 vagas e salários iniciais de até R$ 8 mil. O anúncio foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).





Segundo o edital, são 34 vagas para cargo de assistente (nível médio) e 369 para cargos de analista (nível superior). O salário base para cargo de assistente é de R$ 3.459,87 e o de analista chega a R$ 8.140,88.





Para participar, o candidato deve se inscrever, de 14 de abril a 15 de maio, no site do Instituto Consulpam. Há uma taxa de inscrição de R$ 50 para cargos de nível médio e R$ 80 para cargos de nível superior.