Uninta é homenageado na Assembleia Legislativa do Ceará em sessão solene pelos seus 25 anos

Na manhã desta sexta-feira (28) o grupo Uninta foi homenageado em sessão solene na Assembleia Legislativa do Ceará em comemoração aos seus 25 anos de ensino superior no Brasil. A instituição foi representada pelo deputado federal Moses Rodrigues, filho do prefeito de Sobral Oscar Rodrigues, pelo diretor do Uninta Fortaleza, Felipe Ferro, pela pró-reitora de Educação Continuada, Profa. Ma. Eliza Angélica e pelo pró-reitor executivo de educação a distância, Prof. Me. Lindomar Jémison.





O grupo Uninta está entre as maiores instituições de nível superior do Brasil, com Campus em Sobral, Fortaleza, Itapipoca, Tianguá e Umirim.





Por Edwalcyr Santos