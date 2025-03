CRIME DO RIO VIRA FRANQUIA DE GU3RRA: Facções já usam drones e táticas da Ucrânia

Parece que o crime carioca resolveu fazer intercâmbio militar: agora, além de samba e futebol, também importa "tecnologia bélica" direto da guerra da Ucrânia. Drones com granadas e silenciadores viraram o novo kit do traficante moderno — só falta agora curso online de tática russa e tutorial no YouTube com legendas em português. O BOPE que se cuide: o próximo confronto pode acabar com pedido de cessar-fogo e reunião na ONU.